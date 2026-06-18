6月17日、アイドルグループ「なにわ男子」メンバーの長尾謙杜（けんと）がファンクラブ会員向けの公式ブログを更新。熱愛報道について初めて言及し、謝罪を口にした。長尾は6月7日、「週刊文春」で元「E-girls」の稲垣莉生との熱愛が報じられた。それぞれがサッカー日本代表の親善試合を観戦し、その後、同じマンションに帰宅したという。「さらに11日には、『FRIDAY』によって都内の飲食店へ食事に向かうツーショットが報じら