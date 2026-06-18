女優の河合優実（２５）が１８日、都内で行われた「ＦＡＳＴＲＥＴＡＩＬＩＮＧ×ＵＮＨＣＲ共同メディア説明会」に出席した。ユニクロは、国連が定める６月２０日の「世界難民の日」に基づいて「ＵＮＩＱＬＯＦＬＯＷＥＲ×世界難民の日チャリティキャンペーン」を６月１９〜３０日の期間で実施する。今年１月、ユニクロが支援するバングラデシュのロヒンギャ難民キャンプを訪問した河合は「（難民について）インタ