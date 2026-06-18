氷室京介の活動休止前最後の4大ドームツアー＜KYOSUKE HIMURO LAST GIGS＞の完全盤映像作品『KYOSUKE HIMURO THE COMPLETE FILM OF LAST GIGS』が、7月20日および21日に全国映画館で特別上映されることが決定した。氷室京介は2016年の4大ドームツアー＜「KYOSUKE HIMURO LAST GIGS＞を最後に、ライブ活動無期限休止へ。その翌年、ファンの熱い声に応えるかたちで全国39ヵ所40公演のフィルムコンサートを開催。映像は2018年にパッケ