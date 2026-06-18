日本のホラー映画『リング』のハリウッド版で、貞子役にあたるサマラ・モーガンを演じたほか、アニメ映画『リロ・アンド・スティッチ』のリロや、英語版『千と千尋の神隠し』の千尋の声優を務めたデイヴィ・チェイスさんが亡くなった。35歳だった。【写真】生前のデイヴィ・チェイスさんVarietyやTMZの報道によると、デイヴィさんは今月はじめ、栄養失調のため米ロサンゼルスの病院に入院。その後、髄膜炎と血液感染症のため、