大阪・カンテレの生情報番組「旬感ＬＩＶＥ とれたてっ！ 」（月〜金曜・後１時５０分、後半からフジ系全国２１局で放送）の司会を務めるフリーの青木源太アナウンサーが１８日の生放送で、サッカー元イングランド代表のデビッド・ベッカムの”トレードマーク”ベッカムヘアに憧れて大学時代にしていたことを明かした。サッカーＷ杯の北中米大会が盛り上がる中、番組では過去の日本代表などの名場面を特集。サムライブルーのユ