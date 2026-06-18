グローバルボーイズグループ「ＫＯ１ＫＥＹＺ（コイキーズ）」が今年１０月７日に日韓同時デビューすることが決まった。吉本興業などが１８日に発表し、初めてのアーティスト写真を公開した。この日正午から各ＥＣサイト、ＣＤショップで一斉に日本デビューシングルの予約受け付けを開始した。同グループは、日本最大級のサバイバルオーディション番組「ＰＲＯＤＵＣＥ１０１ＪＡＰＡＮ」から誕生した１２人組。国民プロデ