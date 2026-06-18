第１０８回全国高校野球選手権大会（８月５日開幕・甲子園）の宮崎大会の組み合わせ抽選会が１８日、宮崎市内で行われた。７月４日に開幕し、順調に日程が消化されれば決勝は同２０日に行われる。県勢史上初の３連覇が懸かる宮崎商は、昨夏の甲子園経験者が残り経験値が豊富。昨夏準Ｖの日南学園は、中軸に長打力と確実性を兼ね備えた打者が並ぶ。２７年ぶりの頂点を狙う都城、昨秋Ｖの小林西、今春準Ｖの宮崎日大も戦力充実。