TBSの佐々木舞音アナウンサー(28)が17日、自身のインスタグラムを更新。韓国グルメを楽しんだことを報告した。 【写真】伸び～るチース＆おちゃめな表情 「ドバイチョコもちが流行っていると聞いて食べに行きました！美味しかった！！」と、韓国で人気となったスイーツの感想を投稿。「けど、帰り道に食べたチーズハットクもやっぱりずっと美味しいです」と記し、チーズハットクのチ