本田圭佑の解説が大注目サッカー日本代表は現地時間6月14日、北中米ワールドカップ（W杯）グループFの初戦でオランダ代表と対戦し、2-2で引き分けた。NHK総合での地上波生中継で解説を務めた元日本代表MF本田圭佑と実況を務めた小宮山晃義アナウンサーの掛け合いが「このコンビいいよね」など注目を集めている。カタール大会の解説でもサッカーファンの心を鷲掴みにした本田。サッカーファンだけでなく、一般視聴者にも受け入