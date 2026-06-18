アルゼンチン代表はアルジェリア戦に3-0で勝利アルゼンチン代表FWリオネル・メッシは現地時間6月16日、北中米ワールドカップ（W杯）のアルジェリア戦に出場してチームを勝利に導いたが、試合中に涙を流す場面が大きな注目を集めている。ドイツ紙「ビルト」は、その背景にある「本当の理由」について報じた。メッシはこの試合でハットトリックの活躍を見せ、3-0の勝利に大きく貢献した。しかし、大きな関心を集めたのは3つのゴ