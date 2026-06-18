お笑いタレント・あばれる君（39）が18日、自身のインスタグラムを更新。最新ショットが反響を呼んでいる。この日、鏡越しの自撮り写真をアップしたあばれる君。そこにはタンクトップの形を残し、真っ黒に日焼けした姿が映し出されている。そのためフォロワーからは「白タンクは脱いでる…よね…」「タンクトップ着てる？いやいや、日焼けしすぎ〜」「えっ？マジ日焼け？」「頭皮まで焼けてる…？？」などの声が。また他に