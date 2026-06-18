元フジテレビでフリーアナウンサーの中井美穂（61）が18日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。夫で元ヤクルト監督の古田敦也氏（60）とのなれ初めを明かした。中井がかつて日本シリーズのヤクルトー西武戦で始球式を行った際には、事前に当時交際中だった古田氏と、夜、多摩川の河川敷で特訓を行っていたとのエピソードが披露され、スタジオは大興奮。木曜レギュラーの島崎和歌子は「もっと