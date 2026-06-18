大のサッカーファンで知られるお笑いコンビ「カカロニ」すがや（35）が18日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」（月〜金曜後1・55）にリモートで生出演し、FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会の現地の様子を報告した。14年ブラジル大会から4大会連続で、現地で観戦するほどの熱狂ぶりで、今大会も日本の初戦だったオランダ戦を会場で応援したという。試合会場は、テキサス州のダラス競技場。普段はNFLカウボーイズの本拠地