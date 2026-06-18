NPB(日本野球機構)は18日、7月28日と29日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第19回中間発表を行いました。パ・リーグでは激戦を見せていた遊撃手部門でトップが交代。日本ハム・水野達稀選手が約3,000票ほどの差をつけ、ロッテ・友杉篤輝選手を抜いて、首位に再浮上しました。これで選出圏内の日本ハム選手は6名となっています。なお、先日終了した交流戦で初優勝を果たすなど、リーグ首位につける西武からは、現