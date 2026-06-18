楽天・荘司＝4月、ベルーナドーム楽天は荘司が吉井新監督の初陣の先発を担う。くしくも2022年のドラフト会議では1位指名で楽天とロッテが競合し、当時ロッテの吉井監督が抽選で外し、楽天入り。荘司は「何かの縁があるのかなと思う。自分が成長できるきっかけになればいいなという気持ち」とコメントした。昨季まで指揮した古巣との対戦に、吉井新監督は「敵としてやっつけにいく気持ちで、向かっていきたい」と気合十分。最下