【台北共同】台湾の頼清徳総統は18日、台湾への武力攻撃の選択肢を放棄するよう中国に呼びかけた。共同通信など海外メディアとの懇談会で述べた。地域の安定を守るため、日米などとの連携が不可欠だとの考えも示した。