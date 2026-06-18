タレントの鈴木奈々（37）が17日深夜放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。元夫との関係について明かした。この日はプライベートでも仲が良いタレントのはるな愛とともに出演。鈴木は14年1月に一般男性と結婚したが、21年に離婚したことを後に公表したが、はるなはその元夫とも面識があり、一緒に食事したこともある関係だという。はるなが「今、独身になられたんだもんね」と振ると、鈴木は「