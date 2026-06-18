東京・渋谷区の路上で、帰宅途中の男性の首をしめてケガをさせたうえ、「金を出せ、殺すぞ」と脅して金品を奪おうとしたとして、格闘家の男らが逮捕されました。警視庁によりますと、格闘家の今村竜太容疑者と無職の吉田龍紀容疑者はことし4月、渋谷区松濤の路上で、40代の男性の首をしめてケガをさせたうえ、金品を奪おうとした疑いがもたれています。今村容疑者は、面識のない帰宅途中の男性に背後から近づき、首をしめて転倒さ