俳優の川崎麻世が17日に自身のアメブロを更新。妻・花音さんとマルシェで大量の野菜を購入し、手料理を振る舞ったことを報告した。【映像】「BMW」や「MAZDA CX-8」など川崎麻世の愛車この日、川崎は「昨日の朝 妻と肉屋と大好きな豊洲エリアにある野菜とフルーツのマルシェに買い物に行って来ました」と報告し、花音さんとの2ショットを公開した。続けて「家にはまだまだ野菜があるようですが野菜が切れると不安になる俺」