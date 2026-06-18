トイレに入るとすぐにノックしてくるというマルプーさん。可愛すぎる『ストーカー行為』が話題になっているのです。 無視できるわけがない…！思った以上に微笑ましいその光景は記事執筆時点で19.6万回を超えて表示されており、1.4万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：家でトイレ中『ノック音』がしたので、ドアを開けたら犬が…愛おしすぎる『ストーカー行為』】 トイレ