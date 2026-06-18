香川県高松市内の婦人服店で販売価格9,790円のTシャツ1枚を盗んだ疑いで、神奈川県横浜市のアルバイトの女（43）が、きょう（18日）逮捕されました。 警察によりますと、女は今年4月14日午後0時50分ごろ、高松市の婦人服店で、Tシャツ1枚（販売価格9,790円）を盗んだ疑いがもたれています。 今年4月16日にTシャツが盗まれた婦人服店の隣の衣料品店から、「商品の在庫が合わない」と通報があり、警察が防犯カメラを確認したところ