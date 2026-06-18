令和８年６月１８日１４時３０分 気象庁 発表 【画像】今後の気温、全国の天気 ２週間気温予報 北日本と関東甲信地方の気温は、向こう２日間程度は高い所が多いですが、その後は冷涼な空気が流れ込みやすいため平年並か低く、２２日頃からはかなり低い日もある見込みです。農作物の管理等に注意してください。東海地方、北陸地方、西日本の気温は、向こう４日間程度は平年並か高いですが、その後は平年並か低いでしょう。沖縄・