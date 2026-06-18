「落ち着きがない」「集中力が続かない」「すぐイライラする」そんな子どもの様子に、不安を感じたことはありませんか？もちろん原因はひとつではありません。しかし今、見直されているのが“脳をつくる栄養”です。ヘルシーオイル・プラス・コンソーシアムはこのほど、『「賢い脳」は脂が9割 地頭のよい子をつくる「育脳ごはん」』の著者であり、料理家・管理栄養士の小山浩子氏へのインタビュー内容を公開しました。そこで語られ