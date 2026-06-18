お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が17日に自身のアメブロを更新。次男・誠八くんがキャラクターのグッズがハズレなしで当たる『一番くじ』で強運を発揮したことを報告した。この日、小原は誠八くんが「自腹で1番くじ やりました」と報告。習い事の前だったといい「5000円札にぎりしめてコンビニへ！！」と向かったそうで、自身は「止めるのもしんどいし勝手にどーぞと私は車内で待ってました。。」とその時の様子を明かした