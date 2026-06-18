俳優の越山敬達さんは6月17日、自身のInstagramを更新。ドラマ『GIFT』（TBS系）で共演した俳優の有村架純さんとのツーショットを公開しました。【写真】越山敬達&有村架純のツーショット「心のこもった文章」越山さんは「霧山人香を演じられた、有村架純さんともお写真撮っていただきました！」とつづり、1枚の写真を公開。青いユニフォーム姿の越山さんと、紺色のジャケット姿の有村さんが並んで笑顔を浮かべています。続け