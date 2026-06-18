市販薬と成分がほぼ同じ「OTC類似薬」の自己負担上乗せが来年3月から始まることを受け、厚生労働省は今月下旬にも、具体的な制度を決めていく検討会を開くことを明らかにしました。今年秋頃に取りまとめる方針です。医師の処方箋が必要な「OTC類似薬」は、市販薬と成分などが同じ薬で、先月、改正健康保険法などが国会で成立したことから、来年3月から、77成分、およそ1100品目を対象に、薬剤費の25％が料金に上乗せされます。厚労