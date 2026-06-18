気象予報士の穂川果音さんが6月17日、自身のインスタグラムを更新。雨の日の天気コーデを紹介しました。【写真を見る】【 穂川果音 】雨の日の “天気コーデ” を紹介「朝と昼との気温差対策に肩がけカーディガンで縦のラインを作って細見えコーデです」穂川さんは「明日の関東は通勤や通学時間帯は雨南部は本降りの雨のところも！昼前には止んでムシムシとした体感です。」と投稿。 雨の日にお勧めという穂川さんのコーデ