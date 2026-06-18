アストロズ・今井達也投手の次回登板が、19日午後7時10分（日本時間20日午前9時10分）開始の本拠地でのガーディアンズ戦に決まった。メジャー移籍1年目の今井は今季ここまで9試合に登板して3勝3敗、防御率6・43。前回登板の12日のロイヤルズ戦では、初回に大量9点の援護をもらいながら、その裏に打ち込まれてわずか2/3回5失点で降板。そこから中6日の登板で4勝目を目指す。