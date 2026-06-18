落語家の蜃気楼龍玉さん(53)が、6月11日に心不全で亡くなったことが分かりました。落語協会が発表しました。【写真を見る】【 訃報 】落語家・蜃気楼龍玉さん死去53歳来週には独演会も複数の寄席出演 控える中（落語協会・発表全文）蜃気楼龍玉さんは、1997年に六代目五街道雲助に入門（前座名「のぼり」）。2000年に二ツ目昇進「金原亭駒七」と改名しました。2005年には「五街道弥助」と改名し、2010年に真打昇進、三代目