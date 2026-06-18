実業家・西村博之（ひろゆき）氏（49）が18日に自身のX（旧ツイッター）を更新し“平和ボケ”の女性旅行客にある忠告をした。女性ユーザーがフランスを一人旅をしたといい、近くにいた人に声をかけて撮ってもらったという写真をアップ。この投稿を受けて、ひろゆき氏は「そこら辺の人に写真を撮って貰おうとしてスマホを渡すと、走って逃げたりします。日本の常識で考えないほうが良いですよ」と忠告する。また「近づいて