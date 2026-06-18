NPB(日本野球機構)は18日の公示を発表。ソフトバンクは郄橋隆慶選手の登録を抹消しました。昨年のドラフト会議で5位指名を受け、JR東日本からソフトバンクへ入団。5月17日に近藤健介選手が「慶弔休暇特例」の対象として抹消されたことに伴い、代替指名選手としてプロ初昇格を果たしました。そして2度目の昇格となった5月31日の広島戦でプロ初出場を迎えると、6月5日のDeNA戦では、代打でプロ初安打となるプロ初本塁打を記録