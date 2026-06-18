毎年5月になると、自動車税の課税通知が届きます。自動車税は、その年の4月1日時点で自動車を保有している人に対して、自動車の種別や排気量に応じて課税されます。 今回は、自動車税の仕組みについて解説します。 自動車税は主に排気量によって決まる 自動車税は、毎年1回、その年の4月1日時点で自動車を保有している人に課税されます。その額は、初回新規登録時期と保有する自動車の排気量などによって決まって