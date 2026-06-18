ロッテのアンドレ・ジャクソンが19日の楽天戦に先発する。ジャクソンは球団を通じて「交流戦をチームとして良い形で勝ってきているのでそれを継続できるように、そしてリーグ再開の初戦ということでとても大事になってくると思うので、なんとかひとつ勝って次にバトンを繋ぎたいと思います。良い試合を作りたいと思います」とコメント。ジャクソンは交流戦3試合・19回を投げ、2勝0敗、防御率0.95と抜群の安定感を誇った。リ