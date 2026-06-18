日本野球機構（NPB）は18日、『マイナビオールスターゲーム2026』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。パ・リーグ遊撃手部門では水野達稀（日本ハム）が友杉篤輝（ロッテ）を抜いて1位に返り咲き。2人の得票差は3155票差。セ・リーグ二塁手部門では田中幹也（中日）が内山壮真（ヤクルト）を抜いて再び2位に上がった。今年のオールスターは第1戦が7月28日（火）に東京ドーム、第2戦が7月29日（水）に富山で開