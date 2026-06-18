サッカー観戦を楽しむには、何を意識するといいか。サッカーデータアナリストのノーミルク佐藤さんは「プロのスカウトや監督はピッチ上の11人の選手を『ポジション』で観ていない。選手がどのようにゲームのパズルのピースを埋めているのかというところに現代サッカーを読み解く最大の醍醐味がある」という――。※本稿は、ノーミルク佐藤『サッカーIQを高める サッカーシステム完全講座』（かんき出版）の一部を再編集したもので