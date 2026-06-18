圧倒的なカリスマ性でけん引する氷室蓮司(本宮泰風) 2013年に始まり、今もシリーズが続く任侠作品「日本統一」。オリジナルビデオシリーズとして始まった本作は、スピンオフ、地上波連続ドラマ、劇場版、コミックス、CD、グッズ、コラボカフェなど、メディアミックスでも大成功を収めているヒットコンテンツだ。なぜそこまで人気を集めているのか。最大の要因は、ダブル主演を務める本宮泰風と山口祥行の存在が大きいだろう。