夏のピーチ3種は、いつまで？左から「チラックス ソーダ ピーチ」、「ピーチ & ピーチミルク フラペチーノ®」、「クラフト ジューシー ピーチ ティー」※画像はイメージ夏の定番フレーバーとして人気のピーチが今年も登場！ 2026年6月24日（水）より販売がスタートする今年の"桃"は、「ピーチ & ピーチミルク フラペチーノ®」、「チラックス ソーダ ピーチ」、「クラフト ジューシー ピーチ ティー」の3種