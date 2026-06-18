LE SSERAFIMのチェウォンが活動を再開する。6月18日、所属事務所SOURCE MUSICはWeverseを通じて「LE SSERAFIMキム・チェウォンの回復を待ってくださり、変わらぬ応援と愛を送ってくださったファンの皆さまに感謝申し上げます」コメントし、チェウォンの復帰を発表した。【注目】チェウォン、カムバ3日前に電撃離脱…原因はヘドバン？続けて、「キム・チェウォンは治療と休養を通じて回復に専念してきましたが、健康状態が改善した