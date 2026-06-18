NMIXXのソリュンが椅子に座った状態で出演することになった。所属事務所JYPエンターテインメントは6月18日、ソリュンに関する案内を発表。【画像】ライブ中、激痛に涙流すソリュン「ソリュンは最近、腰の痛みで病院を訪れ、精密検査を受けた。その結果、当面は激しいダンスなどの動きを控え、回復に専念する必要があるとの専門医の所見を受けた」と説明した。（写真提供＝OSEN）ソリュンただ、「ファンとの約束を守るためステージ