【モデルプレス＝2026/06/18】モデルの近藤千尋が6月17日、自身のInstagramのストーリーズを更新。娘の姿を公開した。【写真】36歳3児の母モデル「すっかりお姉さん」サングラスかけてイケイケgirlな娘の姿◆近藤千尋「イケイケgirl」な娘の姿披露近藤は「イケイケgirl」と添え、室内で撮影した娘の写真を投稿。白のTシャツにピンクの花柄ショートパンツ、大きなサングラス、黒のハンドバッグを身につけ、胸の前で両手を上げた楽し