あなたの周囲にもいませんか？些細なことでも勝ち負けにこだわる大人げない男性が。でもそうした負けず嫌いな男性ほど女性にモテていたりします。それはなぜか？20代から30代の独身女性319名に行ったアンケート結果を参考に「多少大人げなくても「負けず嫌いな男」に胸キュンする女子の本音９パターン」ご紹介します。【１】勝ち負けにこだわる姿そのものが男らしいから「勝ち負けにこだわらない人は穏やかで優しそうだけど、