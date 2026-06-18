◆サッカー北中米Ｗ杯今大会は出場チームが従来の３２から４８に増えた。これまでなかなか出場機会に恵まれなかった小国も、世界の舞台に立つチャンスをつかんだ。１次Ｌ初戦で世界に衝撃を与えたのがＨ組でアフリカの初出場カボベルデだ。欧州王者スペインと０―０で引き分けた。スペインはＦＷヤマル、ＭＦペドリら世界クラスのタレントを擁し、シュート数は相手の２７本に対してカボベルデは６本。大劣勢の中でも、口ひげを