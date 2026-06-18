落語家の蜃気楼龍玉（しんきろう・りゅうぎょく、本名・加藤暢彦＝かとう・のぶひこ）さんが１１日午前８時、心不全のため亡くなった。５３歳だった。落語協会が発表した。葬儀は近親者で執り行われた。同協会によると、最後の寄席の出演は５月３０日の黒門亭。今月２２日に独演会を控えていた。１９９７年、人間国宝の６代目五街道雲助に入門。２０１０年に真打ちに昇進し、三代目蜃気楼龍玉を襲名した。１４年に国立演芸場