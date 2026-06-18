ＤｅＮＡの石田裕太郎投手が１９日の阪神戦（横浜スタジアム）で今季４勝目を懸けて先発する。前回登板となった１０日の日本ハム戦（エスコン）では６回１／３を投げ、７安打４失点と振るわず「めちゃくちゃ気持ちが入ったんですけど負けてしまって、もう今日まで一睡もできなかったです」と眠れなかったことを強調して、笑いを誘った。リーグ戦再開となるカード頭の登板に「チームが勢いに乗れるように自分も投げていきたい