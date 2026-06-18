西武・高橋光成投手が、リーグトップの８勝目をかけリーグ戦再開初戦となる１９日・オリックス戦（京セラＤ）に先発する。今季はここまで１０試合に登板してリーグトップタイの７勝（３敗）を挙げ、同僚の平良に次ぐ同２位の防御率１・０８の成績を残す。交流戦では３試合に登板して２勝１敗。唯一の敗戦は両軍無得点のまま迎えた９回２死一、二塁で阿部にサヨナラ打を浴びた５日・中日戦（バンテリンＤ）と、全ての登板でき