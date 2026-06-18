１４日、黒竜江省にある建設農場のトウモロコシ畑で追肥作業をする衛星測位システム「北斗」を搭載した農機。（ドローンから、ハルビン＝新華社配信／許穎献）【新華社ハルビン6月18日】中国北部の穀倉地帯、黒竜江省では現在、夏の農地管理が進められており、最新の農機が黒土地帯を行き交い、生産効率の向上と増産に貢献している。同省の耕起・種まき・収穫の機械化率は99.3％に上り、スマート農機の保有数は67万6千台で全国最