元AKB48でタレントの柏木由紀（34）が、17日放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。説教の定番フレーズに疑問を呈した。同番組では、職場の先輩から「あなたのために言ってるんだけど」と前置きしながら嫌味を言われるという、女性リスナーからの相談を取り上げた。歴代最長となる17年間AKBグループに在籍した柏木は、自身が後輩にアドバイスする際は「これがすべてじゃないん