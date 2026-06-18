JRAは18日、宝塚記念のレーティングを発表し、連覇したメイショウタバル（牡5＝石橋、父ゴールドシップ）は123ポンドとなった。昨年の宝塚記念Vでマークした121ポンドを上回り、26年のJRA・G1勝ち馬ではトップの数値となった。また、日本調教馬としては2月のサウジCを勝ったフォーエバーヤング（牡5＝矢作、父リアルスティール）と並ぶトップタイとなっている。