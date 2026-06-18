ロッテのアンドレ・ジャクソン投手が19日の楽天戦（ZOZOマリン）に先発することが発表された。楽天はは荘司康誠投手が先発する。ジャクソンはDeNAから移籍1年目の今季、ここまで11試合に登板して4勝5敗、防御率3・41。直近5試合はいずれもクオリティースタート（QS＝6回以上自責点3以下）をマークし、自身2連勝中。右腕は「交流戦をチームとして良い形で勝ってきているのでそれを継続できるように、そしてリーグ再開の初戦とい