プロ野球・阪神は18日、岡留英貴投手の登録を抹消しました。プロ5年目の岡留投手は今季ファームで3試合に登板し1勝0敗、合計3イニングを1失点で防御率3.00とし、17日に今季初の1軍登録されました。前日セ・パ交流戦の最終戦を迎えましたが、岡留投手の登板はなく、この日抹消となりました。